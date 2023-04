Adrienha realizzato otto gol in questo campionato, risultando il miglior marcatore della Juventus in Serie A con Dušan Vlahović; inoltre, l’ultimo centrocampista ad aver realizzato più reti in una singola stagione di Serie A coi bianconeri è stato Saminel 2017/18 (nove). E' quanto riporta la Juve nel racconto pre-gara con il Bologna.E non solo. Dovessero giocare dal 1’, la prossima sarà la 100ª da titolare sia per Adrien Rabiot che per Danilo in Serie A, tutte con la maglia della Juventus, sottolinea il club bianconero.