Sembrava fatta con il Barcellona e invece, a un mese dalla scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot non ha ancora trovato ufficialmente una squadra. Il centrocampista si libererà il 1° luglio e nell'ottica della Juventus un altro colpo a parametro zero di questo livello farebbe molto più che comodo. Fabio Paratici lo insegue da anni, in passato era arrivato vicino ad acquistarlo (ancora una volta quando il suo contratto era in scadenza) senza tuttavia mai riuscire ad affondare il colpo. Ma in questi giorni il nome di Rabiot è tornato di moda, i contatti con l'entourage sono vivi e le riflessioni vanno avanti. La certezza è che i bianconeri non asseconderanno le (altissime) richieste iniziali di Rabiot per quanto riguarda l'ingaggio.