. In Italia, invece, per buona parte della stagioneè rimasto in letargo, facendo venire più di un dubbio sulla validità di questo soprannome. Poi, come un fulmine a ciel sereno, il centrocampista della Juve si è svegliato dal sonno il 7 luglio contro il Milan, con un coast to coast di rara bellezza concluso con uno splendido mancino da fuori area. Da quel momento, il francese ha riacquistato fiducia nei propri mezzi, fornendo prestazioni di alto livello e avventurandosi in sgroppate sempre più frequenti. I dissapori con Deschamps e la rottura con il Paris Saint-Germain lo avevano allontanato dal giro della nazionale francese, ma ora la musica è cambiata, il ct l'ha perdonato e Rabiot è pronto a rimettersi in gioco. Quasi un dovere a soli 25 anni d’età.. Perché Rabiot non è solo strappi e forza fisica, ma anche tecnica, palleggio e tiro, qualità che lo hanno portato ad essere un titolare inamovibile. McKennie è stato solo il primo dei rinforzi in mediana richiesti dal nuovo tecnico bianconero, ma chiunque arriverà a Torino dovrà prendere atto della concorrenza: c’è un cavallo pazzo che non vuole smettere di correre.