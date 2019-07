Duttilità ed aggressività. Maurizio Sarri chiede e coltiva queste caratteristiche nei suoi giocatori. La sua Juventus dev'essere camaleontica ed adattabile ad ogni situazione, oltre che fisicamente attrezzata. I due perni su cui il tecnico insiste per rivoluzionare la squadra campione d'Italia sono Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot. Giocatori con qualità diverse tra loro, come sottolineato anche dai soprannomi affibbiati loro: il francese è il "Duca" per la sua eleganza nel gestire il pallone, mentre il gallese è "Rambo" a causa del suo strapotere fisico. A questa coppia di campioni la Juve si affida per confermarsi in Italia e sorprendere in Europa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.