Non ci voleva un esperto per capire dove l'ecosistema della Juventus diventasse più fragile: se difesa e attacco riuscivano a mantenere numeri alti e qualità importanti, era in mezzo al campo che la fatica e la mancanza di idee arrivavano a indebolire una squadra spesso deficitaria in costruzione. Banalmente, per dirla alla Allegri, mancava il supporto al genio (Pjanic), e tutte quelle doti - e quegli uomini - che avevano costruito la prima Juve sull'aggressività, sull'abnegazione e su un possesso schivo ma efficace.Il presupposto è che in difesa un nome importante, che possa far rifiatare spesso uno tra Chiellini e Bonucci, stia per arrivare. Ma non è lì che la Juve ha deciso di concentrare il grande investimento che le casse hanno deciso di permettere: no, se ne parla in mediana.Quindi serve sborsare più dell'immaginato, probabilmente anche più del dovuto. Il nodo cruciale sta tutto qui, mentre sull'alternativa serba balla ancora parecchia distanza tra domanda assurda e offerta legittima. Staremo a vedere. come anticipato da IlBianconero.com, con l'ex Psg in arrivo c'è il collega francese a fargli posto . Nulla di personale: è il tempo e le possibilità che avanzano (e che si fanno più sarriste), ma sono soprattutto i ragionamenti a metterlo da parte. Con una Juve meno quadrata e più fluida nella manovra, c'è bisogno di piedi educati e intenzioni serissime. Così, l'ultima lacuna, verrà colmata.