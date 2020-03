"Allons enfants de la Patrie...". Chissà se i tre tifosi che oggi si sono presentati fuori dal centro sportivo della Juventus alla Continassa con la bandiera della Francia sono arrivati intonando l'inno francese. Adè bastato vedere quel bandierone che sventolava per strappargli un sorriso a due giorni dal big match contro l'Inter. Aria di casa per l'ex Psg. Qualche battuta (in francese o italiano?!), tante risate e una foto ricordo per immortalare il momento.