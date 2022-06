Come riportato da La Gazzetta dello Sport, resistono i dubbi sul futuro di Adrien Rabiot. Adrien ha recentemente detto di non avere motivi per pensarsi altrove la prossima stagione, anche se filtrano indicazioni sul fatto che non disdegnerebbe un futuro in Premier. Nel caso arrivassero offerte la Juventus le considererà, altrimenti giocherà tanto, come nell’ultima annata.