Lazio-Juventus è anche la sfida trafondamentali e imprescindibili delle rispettive squadre ma con un futuro tutt'altro che certo. Nella gara di andata aveva prevalso il francese e la speranza di Allegri è che lo stesso copione si ripresenti anche all'Olimpico sabato sera. L'intreccio tra i due giocatori però non si limita al terreno di gioco ma riguarda anche il mercato.POTEVA GIÀ SUCCEDERE - Le strade si sarebbero potute intrecciare già in estate, quando Rabiot era ad un passo dal Manchester United. Una cessione da 20 milioni di euro che, riporta Tuttosport, avrebbe spinto la Juve a fare un serio tentativo per portare subito a Torino Milinkovic Savic. Così non è stato e per l'ennesima volta il centrocampista della Lazio ha rimandato l'addio.NON E' FINITA - Pochi mesi dopo, il futuro dei due giocatori rimane in bilico. Rabiot ha il contratto in scadenza e nonostante i tentativi che la Juve e Allegri faranno per trattenerlo, non sarà facile vista la concorrenza e l'incertezza legata alla partecipazione alla Champions League. Così come incerto è il futuro di Milinkovic, che a differenza del francese ha un anno in più di contratto con la Lazio e c'è l'ipotesi di un rinnovo con inserimento di una clausola abbordabile. Sarà l'estate decisiva per entramb