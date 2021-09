Non solo gli errori di- che fa una papera piuttosto goffa in occasione del primo gol e ci mette del suo non uscendo anche nel secondo -, non solo la spizzata nella sua porta di. La Juve che perde contro il Napoli, crollando nel finale e facendosi gol da sola, ha molti aspetti da rivedere e molti interpreti che ancora non funzionano. Ad esempioche steccano anche in questi 90', ma non solo. De Ligt è apparso appannato, meno abituato a una partita così difensiva rispetto ama se l'è cavata, mentredividono nei giudizi. Si salva Morata, insieme ai due centrali azzurri. E la coppia? Scopriamolo insieme.