In una lunga intervista a Billionkeys, Adrien Rabiot ha paragonato Cristiano Ronaldo a Elon Musk, capo della casa automobilistica Tesla: "La chiave del suo successo è lì, lavoro, lavoro e ancora lavoro. Sia nel calcio che in altre aree. Sono grandi lavoratori che non si fermano mai. Da quando lavoro con Cristiano, ha mostrato grande rigore nel suo lavoro quotidiano. Certamente ha un talento naturale, ma non è solo questo, sarebbe troppo facile. Ha anche l'intelligenza per conoscere bene il suo corpo. A trentasei anni sa esattamente come gestire i suoi sforzi".