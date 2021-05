Lodi a. Dalla conferenza stampa di sono arrivate le parole di congratulazioni per il centrocampista francese, che a Udine ha fatto la differenza: "Rabiot partirà dall'inizio, gli avevo dato riposo perché l'avevo visto stanco. Ma era entrato bene, con lo spirito giusto, ha dato l'esempio nonostante stesse fuori per il resto della gara. Giusta determinazione per vincere la partita: dev'essere l'atteggiamento di tutti".