Una Juve alla francese. Non è la prima volta, non sarà probabilmente l'ultima: perché nel mirino ci sono ancora parecchi talenti transalpini. E' però un dato di fatto che la Signora abbia un debole per i corteggiatori poco più su di Torino. Del resto, di che giocatori - strepitosi - stiamo parlando ? Da Platini a Deschamps, passando per quel signore che tanto intriga anche per la panchina, oltre a tutto il bene che ha fatto con la maglia a strisce bianconere: Zizou Zidane. E poi il bomber di sempre, David Trezeguet, e la promessa diventata enorme certezza come Paul Pogba. Il grande acquisto Thuram, l'unica stagione di Vieira e il carisma di Evra. Dunque, Rabiot? Deve mantenere una tradizione decisamente importante.



Nella gallery, una selezione di calciatori francesi che hanno contribuito a scrivere la storia della Juve.