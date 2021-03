è tornato a disposizione della nazionale francese. Il giocatore bianconero ha risposto alla convocazione di Deschamps e proverà a scrollarsi di dosso la delusione accumulata con la Juventus. Ecco il post su Instagram che lo ritrae nel ritiro dei Bleus.Tre impegni ufficiali anche per la Francia di Adrien Rabiot che aprirà la sua corsa ai Mondiali in Qatar contro l’Ucraina allo “Stade de France” (24 marzo - ore 20.45). Le due trasferte, prima in Kazakistan (28 marzo - ore 15.00) e poi in Bosnia-Erzegovina (31 marzo - ore 20.45), chiuderanno questo ciclo di partite per i transalpini.