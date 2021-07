Commentando il comportamento della signora Veronique, la mamma diche durante l'ultima partita della Francia all'Europeo ha avuto qualcosa da ridire con i genitori di Mbappé e Pogba per l'atteggiamento dei figli in campo, Paolo Condò negli studi di Sky ha raccontato un vecchio aneddoto legato alla mamma del centrocampista della Juve: "Sabatini la incontrò per trattare il suo arrivo alla Roma, e raccontò come l'incontro fosse avvenuto in circostanze strane e in un luogo isolato, tanto che il dirigente aveva anche avuto paura della madre".