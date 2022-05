Come racconta Gazzetta, Rabiot si è confermato tra i titolari: 45 presenze, dietro solo a Morata e Cuadrado. E ancora, 3358’ di campo, preceduto solo da De Ligt e Szczesny. La Juventus però, nonostante questo, è disponibile a valutare offerte per un giocatore che, con 8 milioni netti di ingaggio, pesa molto a bilancio. A sua volta, però, è soprattutto l’ex parigino a sentirsi pronto per nuove sfide.