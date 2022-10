Adrien, in conferenza, parla così del pensiero Mondiale."Per il Mondiale? Io sinceramente non sto pensando al Mondiale perché ora ci sono tante partite da giocare con la Juventus, dobbiamo cercare di far bene. Penso che gli altri hanno la stessa mentalità. Anche se è vero che è difficile non pensarci, dobbiamo prima cercare di far bene qui, durante il mese che arriva. Poi concentrarsi sul Mondiale. Ma è una stagione un po' difficile, perché il mondiale lì, durante la stagione... dobbiamo stare concentrati sul club, poi vedremo".