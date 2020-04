Voce del verbo crescere. Ecco cos'è, Adrien. Ed è vero che spesso si è fatta ironia sulle parole di Sarri, ma è stato tutto frutto del buon cuore dell'allenatore. Che vede tanto potenziale nel centrocampista francese, e che soprattutto studia la Juve del futuro a partire dalle sue progressioni. Rabiot s'è fatto più grande di come aveva iniziato: la partenza a razzo aveva fatto dimenticare i normali problemi d'ambientamento e una timidezza di fondo che a determinati livelli si fa sentire. Perché altro non è, Adrien, che un essere umano. Per di più di 'soli' 25 anni. Appena compiuti ILE chissà come sta vivendo questi giorni, anzi: proprio questo giorno. In cui festeggia un compleanno atipico però sentito. In una nuova città, in una nuova realtà, in un mondo che è cambiato parecchio da quando ha vestito il bianconero. Ed eccolo qui, come mostrato nel video. Fisico scolpito e mancino già bello caldo, a prendere la porticina fissata nell'angolino tra il verde e il sole di Torino. Luminosissima, in questi giorni. Esattamente come il futuro che aspetta Adrien. S'è preso la Juve, aspetta solo di darci dentro. Con continuità. "Stai a casa, stai sano. Stai in forma e ancora positivo. Arriveranno giorni migliori", il suo messaggio.