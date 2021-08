A Tuttosport,parla di Allegri e del ruolo di. Ecco le sue parole: "I dieci gol chiesti a McKennie e Rabiot è una cosa che forse ha appreso da me. Io chiedevo sempre 10 gol a campionato alle mezz’ali come lui e Gasperini. Rabiot ha tutte le caratteristiche per arrivarci; quattro o cinque anni fa prometteva veramente bene, non si è ancora espresso al meglio. E’ un giocatore tecnico, fisico che ha anche corsa, deve solo allenarsi un po’ con Max".