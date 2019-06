L'aereo per Parigi atterrato ieri, ​è stato tanto inatteso quanto proficuo. Fabio Paratici infatti, ha strappato il sì definitivo per Adrien Rabiot, convincendo definitivamente il centrocampista in scadenza con PSG a firmare con la Juventus. Dopo Ramsey, un altro colpo a 0 in casa bianconera, ma ecco quali sono i dettagli dell'operazione dopo il patto firmato prima del sigillo ufficiale sul contratto (dopo il 30 giugno). I DETTAGLI - Come riporta Calciomercato.com, l'accordo strappato ieri a Parigi è qualcosa in più che un semplice gentleman agreement: disattenderlo, infatti, potrebbe far scattare delle penali in cui nessuna delle due parti vorrebbe incorrere. Detto ciò, ecco quali sono le cifre dello stipendio che il '95 francese percepirà dalla prossima stagione. A Rabiot andranno, quindi, 7 milioni netti all'anno fino al 2023, una cifra che fa schizzare il centrocampista alle prime posizioni tra i più pagati della rosa. Alla parte fissa, si aggiunge un'importante aumento legato ai bonus vittoria, inoltre, alla voce "spese" andranno aggiunte quelle per gli agenti e gli intermediari: un "una tantum" per l'entourage del giocatore che scatterà alla firma del contratto, prevista, ormai, per l'1 luglio.