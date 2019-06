La Juventus sta cercando di piazzare un doppio colpo di livello in pochi giorni: Adrien Rabiot più Matthijs de Ligt. Come conferma Rai Sport, questa sarà la settimana decisiva per il centrocampista francese: la madre-agente ha detto sì alla proposta dei bianconeri, che hanno messo sul tavolo un contratto da 7 milioni netti a stagione, più 10 milioni di commissione. Per quanto riguarda il difensore olandese, per lui è pronta un'offerta da 70 milioni all'Ajax, a cui si aggiungerà - sempre secondo Rai Sport - un quinquennale da 12 milioni netti a stagione.