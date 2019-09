La pausa nazionali si è quasi conclusa e, in attesa delle ultime partite dei sudamericani, Maurizio Sarri comincerà a rivedere tutte le facce negli spogliatoi della Continassa. Ce ne sono però due che, come riporta La Gazzetta dello Sport, non hanno mai perso di vista il centro di allenamento bianconero in questa settimana: Adrien Rabiot e Danilo. Su di loro, il tecnico toscano ha potuto lavorare da vicino, ma se il terzino brasiliano sembra quasi certo della titolarità a Firenze - e anche contro l'Atletico in Champions - lo stesso non può dirsi per Rabiot. L'infortunio di De Sciglio ha spianato la strada al brasiliano, già in gol con il Napoli, mentre per l'elegante francese pende anche la concorrenza di Khedira, rimasto a Torino pure lui, e Ramsey in ripresa. Così, tra i rientranti Pjanic, Matuidi e Bentancur, il centrocampo s'affolla e questa settimana in arrivo sarà determinante per chiudere ogni tassello dell'11 destinato ad affrontare la Fiorentina.