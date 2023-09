DaSabato 16 settembre la Juve scende in campo contro la Lazio. E riparte da questi numeriPERCENTUALE REALIZZATIVASei reti segnate, una percentuale realizzativa del 14,6 per cento, quarto valore in totale in tutta Serie A (12 tiri nello specchio effettuati)Una sola rete subita, a fronte di 9 tiri nello specchio arrivati dai nostri avversari.ASSIST, GOAL E...Due reti sia per Chiesa che per Vlahovic nelle prime 3 giornate; Dusan è terzo in tutta la Serie A per tiri nello specchio (5, 9 in totale) mentre Danilo è quinto in campionato per palloni giocati (252).IN CASA JUVEDetto di Danilo, Chiesa e Vlahovic, va detto che Danilo è anche il numero uno della squadra per passaggi riusciti, 186. Kostic è il giocatore che, insieme a Cambiaso, ha crossato più volte, 7, lo stesso numero di dribbling di Chiesa (il migliore fra i bianconeri).E poi c'è Rabiot, che è primo per occasioni create (5), palloni recuperati (18) e contrasti effettuati (10).