Uno sguardo al presente, ma anche un altro al futuro. Il libro degli juventini in scadenza di contratto nel 2023 è ricco, ricchissimo. E ci sono giocatori il cui futuro è - per usare un eufemismo - alquanto incerto. Il primo nome? Quello di Adrien Rabiot, oltre sette milioni d'ingaggio all'anno e una stagione - questa - in cui ha dimostrato la continuità che serve per giocare alla Juventus.



LA FIDUCIA DI ALLEGRI - Rabiot non fa certo parte del lotto degli intoccabili in casa Juve. Il centrocampista però non ha mai ricevuto offerte di livello e anche questo ha influito sulla sua permanenza in bianconero. Allegri però ha dimostrato di avere tanta fiducia in lui, inquadrandolo in un contesto più quantitativo che qualitativo: semplicemente, Adrien è lì per dare il suo apporto fisico, con spruzzate di qualità e inserimenti. Se dovesse convincere il tecnico fino in fondo, potrebbero aprirsi anche le porte di un rinnovo, probabilmente al ribasso.



SU ALEX SANDRO - Ma il 2023 è anno di scadenza anche per Alex Sandro, che di milioni ne guadagna 5 all'anno più vari premi. Al lordo, però, il costo è raddoppiato: non esiste Decreto Crescita per l'accordo ormai datato. Ecco perché, come sottolinea Tuttosport, si può ben ipotizzare un suo addio a fine stagione, così da evitare di perderlo a zero nell'estate successiva.