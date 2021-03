Una bella storia, raccontata dall'edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi. Si torna al gennaio del 2013, ossia di otto anni fa. Da Parisi, arriva in prestito al Tolosa un Rabiot che non ha nemmeno diciotto anni. Jean Daniel Akpa-Akpro, ai tempi già ventunenne, si offre volontario per portarlo al campo e dargli una mano fuori dal campo. "Era sulla mia strada", la spiegazione del giocatore, oggi alla Lazio dopo una serie di peripezie in carriera. Il ragazzino Rabiot lo 'ispirerà' in allenamento. E otto anni dopo, allo Stadium, c'è un bel momento di riunione e amicizia. Di sicuro, Adrien non avrà dimenticato quel gesto...