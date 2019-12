Due richieste dalla Premier League per Adrien Rabiot che è finito sul taccuino di Arsenal e Tottenham. Il centrocampista della Juventus sta faticando ad inserirsi nel progetto tecnico di Sarri che però lo sta utilizzando sempre di più in queste ultime settimane. Il centrocampista ex Psg non è tra i partenti, Paratici non vuole cederlo a gennaio ed ha detto no anche al Lione, sorteggiato proprio con la Juventus negli ottavi di finale di Champions League.