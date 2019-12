Non solo l'Arsenal, come riportato da fichajes si trova sulle tracce di Adrien Rabiot. Secondo Footmercato, infatti, anche l'Everton di Carlo Ancelotti avrebbe chiesto informazioni sul futuro del centrocampista francese, che sta faticando a trovare spazio nella Juve di Sarri. Il calciatore fu lanciato al Paris Saint Germain proprio dall'allenatore italiano. Doppia sirena inglese, quindi, con l'asse Londra-Liverpool che potrebbe diventare caldo per il francese della Juve,