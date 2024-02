Il centrocampista della Juve, Adrien Rabiot, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Verona, dove ha analizzato il momento negativo che sta vivendo la sua ssquadra in questo periodo.'Dovevamo fare di più dopo i punti lasciati per strada. Stasera non dovevamo prendere questo primo gol che ci ha fatto male, dobbiamo ritrovare la compattezza di prima. Non è facile, qui è un campo molto difficile e loro sono bravi. E' importante ritrovare la fiducia e la vittoria. Prima su queste fasi di gioco eravamo più forti e più compatti, non possiamo prendere gol così. Dobbiamo ritrovare fiducia e cercare di fare bene come facevamo prima'.