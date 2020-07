Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzato il momento attuale della Juventus: "Penso che contro il Milan sia successo qualcosa di strano, difficile da spiegare. Per il resto è vero che dobbiamo gestire meglio le partite ed è possibile che andiamo più in difficoltà quando non abbiamo il controllo della palla. Però, anche nei momenti difficili abbiamo reagito bene, come contro Atalanta e Sassuolo. Erano avversari difficili, ma siamo riusciti a non perdere. Avremmo potuto gestire meglio alcuni momenti, ma nulla di catastrofico".



"In classifica siamo primi quindi la situazione è positiva, è vero che abbiamo perso qualche punto, ma siamo sempre in vetta. Non credo che la partita contro la Lazio sarà decisiva, ci sono ancora tanti punti anche per le squadre dietro di noi. E' comunque una partita importante e dopo 2 pareggi dobbiamo tornare a vincere".