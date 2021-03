Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Spezia: “Come stiamo dopo il pareggio contro il Verona? Siamo arrabbiati perché abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo messo intensità, abbiamo segnato e dovevamo gestire meglio la partita alla fine”



SULLO SPEZIA – “È una squadra che può vincere contro tutti. Dobbiamo essere concentrati perché loro attaccano in tanti uomini. Per il resto abbiamo qualità, possiamo fare gol contro tutte le squadre e dobbiamo pensare solo a noi”



SCUDETTO – “Rimonta? Ci crediamo perché ci sono tante partite, tanti punti, dobbiamo crederci, siamo grandi giocatori e campioni, dobbiamo fare di tutto per prendere questo scudetto”.