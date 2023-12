Oltre alla probabile partenza di Alex Sandro, nel 2024 si avvicina la scadenza del contratto di Adrien Rabiot, il quale aveva rinnovato il suo accordo alla fine della stagione precedente per un solo anno. Questa decisione aveva ottenuto un consenso unanime, compreso quello di Allegri e dell'agente-madre Veronique. Rabiot sta attualmente disputando un campionato di alto livello, seppur segni meno rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, ha mostrato un notevole sviluppo in termini di personalità, leadership e importanza all'interno di una Juventus che vorrebbe confermarlo anche per il futuro.

L'IPOTESI - Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, Rabiot ha espresso più volte la sua soddisfazione e stima nei confronti dell'allenatore. La società potrebbe presentare una proposta di un contratto biennale, ma al momento nulla è stato deciso. Inoltre, si prevedono tempi lunghi per la definizione della situazione, forse anche in attesa di ascoltare eventuali offerte provenienti dalla Premier League.