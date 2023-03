Le parole dia Dazn:3-2 - "In alcuni momenti devo prendermi la responsabilità, se c'è bisogno fare da solo, era importante per la vittoria sono contento. Un po' meno per il primo tempo, abbiamo cominciato bene poi abbiamo rpeso 2 gol che non dobbiamo prendere ma l'atteggiamento era giusto".BLACKOUT - "Dobbiamo lavorare, è una cosa di testa come dice il mister. Dobbiamo essere concentrati su tutta la partita, non essere disattenti dopo aver fatto gol. Dovevamo vincere per preparare Friburgo e sono contento".FUTURO - "Per il momento non penso a niente, sono contento del lavoro che faccio dell'aiuto alla squadra e poi vedremo. Qui sto bene, per quello faccio gol allo Stadium e spero di farne tanti altri fino a fine stagione".