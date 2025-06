Rabiot demolisce l'Inter: 'Umiliante perdere così, non ha giocato'

Getty Images

Nella sua intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in cui si è concentrato soprattutto sulla sua esperienza alla Juventus dicendo la sua su Cristiano Giuntoli,si è espresso anche sulla finale di Champions League persa dall'5-0: "Non c'è stata partita. Tutti qui ci siamo chiesti dove fosse l'Inter che ha eliminato il Barcellona. Forse Lautaro non era al top e solo Thuram si è salvato. Poi il Psg ha fatto una grande partita che premia una grande stagione. Ma perdere 5-0 è umiliante: l'Inter non ha giocato la sua finale".

Rabiot-Juventus, le parole

- "Per me se lo merita Dembélé che ha vinto la Champions, con un ruolo sempre decisivo in campo".- "È un giocatore molto forte, soprattutto considerata la sua età. Ma in termini di collettivo e talento penso che Francia e Spagna si equivalgano. Sarà una bella partita (quella di Nations League, ndr)".- "La sconfitta del 2022 ci ha feriti e tutti abbiamo voglia di provare ad andare di nuovo fino in fondo, con una nuova generazione. Mi preparo ogni giorno per questo".