Adrien Rabiot non sta confermando le premesse intraviste nel finale dello scorso campionato. Il coast to coast contro il Milan l’esempio massimo del mix di qualità del francese, che finora non ha espresso, né con la Juventus né con la Nazionale francese, dove è stato criticato per la deludente prestazione contro il Portogallo. Come riporta Calciomercato.com, in Inghilterra continuano a stimarlo, soprattutto l’Everton di Carlo Ancelotti.