Mancano ormai pochi giorni alla finalissima dei Mondiali, con l'Argentina che è stata la prima a garantirsi il pass di accesso eliminando la Croazia in semifinale e la Francia, che ha bissato quanto fatto 4 anni fa in Russia e ora spera di ripetere l'eroica impresa che riuscì nel 2018. Entrambe avranno le loro carte da giocare, dato che possiedono forse i giocatori più forti dell'intero palcoscenico internazionale e quasi certamente lo spettacolo sarà garantito. Ma sarà anche una notte speciale per 3 juventini, Angel Di Maria, Leandro Paredes e Adrien. Tutti e 3 con lo stesso obiettivo e tutti e 3 ex giocatori del Psg, con quest'ultimo che potrebbe anche fare ritorno all'ombra della Tour Eiffel.Potrebbe appunto, perchè è risaputo che i parigini proveranno a riportarlo 'a casa' in prossimità della sua scadenza di contratto con la Juve, ma stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport in queste ore, è difficile ipotizzare un ritorno a Parigi per Rabiot, tanto da escluderlo quasi categoricamente. La concorrenza però non mancherebbe, perchèe i due club di Manchester daranno battaglia ad Chelsea e Liverpool per aggiudcarselo in caso di mancato rinnovo con Madama. Mae sicuramente l'unico pensiero che scorrerà nella testa di Rabiot tipo immagini di un film, sarà quella coppa dorata e lucente, quella che ogni bambino che inizia a praticare questo sport sogna di alzare.