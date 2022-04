Il migliore in campo di Juve-Inter? Adrien Rabiot. La Gazzetta dello Sport definisce così il match del francese della Juventus, al quale attribuisce un ottimo 7 in pagella: "Il 3 aprile, giorni dell'emissione del Gronchi rosa, altra rarità: Rabiot applauditissimo allo Stadium. Aggredisce, lotta, trova Vlahovic in verticale. Super".