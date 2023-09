Oltre che a Dazn, Adrienha parlato anche a Sky Sport dopo. Ecco le sue dichiarazioni: "Era uno scontro diretto e abbiamo fatto molto bene, abbiamo concesso poco. Abbiamo avuto occasioni e tenuto la palla bene, difendendo tutti insieme. L’atteggiamento c’era, mi è piaciuta la partita. Dopo la scorsa stagione c’è voglia di far bene e tornare a vincere lasciando tutto in campo. L’anno scorso è stato durissimo per noi, vogliamo ritrovare la gioia sul campo e dentro lo spogliatoio. Con questo atteggiamento sicuramente andrà bene. Perché sono rimasto? Non potevo partire dopo una stagione così senza Champions, senza niente. Era importante rimanere per me e ritrovare la Juventus che conosciamo, che vince e lotta per lo scudetto".