Adrien Rabiot è uno dei giocatori che fanno più discutere nella Juventus di Allegri, che continua a dargli fiducia nel ruolo di mezzala o finto esterno sinistro.Così i principali quotidiani sportivi hanno valutato la prova del francese nel derby vinto ieri contro il Torino:Ritrova gamba e tendenza all'inserimento, doti che lo fanno emergere nelle giornate di grazia. Il francese è uno dei primi a picconare il fortino granata. È in crescendo.Si allunga, fatica, sgobba e fa anche disperare. Un altro pallone in campo perto giocato malissimo come era successo con il Chelsea.Perno dei contropiede, nonostante la marcatura stretta di Pobega, castigatore di molte ripartenze granata, smistatore di palloni sempre più precisi. Gli mancano le conclusioni, ma sta prendendo possesso del suo ruolo nel centrocampo della Juve a cui dà fisico e strappi.