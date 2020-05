insieme ad Higuain, che però ha una situazione personale che lo giustifica

Non è una novità, per il francese, andare al muro contro muro con la propria società. Anche al PSG lo avevano capito benissimo, fino a metterlo fuori squadra per il mancato rinnovo del contratto, notti in discoteca e scivoloni social.Tra i giocatori della Juve che hanno lasciato l’Italia,. E dire che, dalla Costa Azzurra, dove sta trascorrendo la quarantena, non è complicato organizzare un viaggio in direzione Torino. Ma quello di Rabiot, secondo quanto riferito da La Stampa,La riduzione degli ingaggi è stata scelta difficile, che non tutti hanno accolto e condiviso in pieno, lo stesso Dybala ha raccontato di un acceso confronto sulla chat Whatsapp dei giocatori. Ma, alla fine,Che, ancor di più, è pronta ad accogliere a braccia aperte eventuali proposte per liberarsi del centrocampista già la prossima estate.(netti) che percepisce il francese. C’è poi anche il, con cui non è da escludere un’operazione complessiva che includa anche Pogba. Rabiot non è mai stato così lontano dalla Juve.