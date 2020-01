"Semifinale di coppa Italia raggiunta ! Continuiamo così" , questo il messaggio del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot dopo la partita vinta dai bianconeri contro la Roma in Coppa Italia.e in semifinale giocherà contro una tra Milan e Torino che si sfideranno la prossima settimana a San Siro. Intanto la Juve si gode un super Rabiot, che ha ben figurato anche al posto di Blaise Matuidi come mezzala sinistra.