Continua il forcing del Manchester United per assicurarsi Adrien Rabiot. Il centrocampista francese lascerà il Paris Saint-Germain al termine della stagione. Un addio che non garantirà alcun guadagno al club campione di Francia, dato che il ragazzo lascerà scadere regolarmente il proprio contratto. Anche per questo motivo, Rabiot è un obiettivo di mercato particolarmente gradito ai top team europei. Lo United sembra in leggero vantaggio, ma la Juventus è pronta a rifarsi nuovamente avanti, forte di un buon rapporto con l’entourage del giocatore. Più defilato il Barcellona, che fino a qualche tempo fa sembrava essere in vantaggio per assicurarsi il centrocampista francese.