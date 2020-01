Il cambio in panchina per l'Arsenal segna l'inizio di un nuovo corso e, con il mercato che apre ufficialmente oggi, ecco che i Gunners studiano le migliori strategie d'acquisto per rimettere in carreggiata la stagione. Come riporta il Daily Star, infatti, i londinesi intendono fare sul serio per Adrien Rabiot, arrivato dal Psg a zero in estate, ma che alla Juventus ancora non è esploso. Secondo quanto dicono dall'Inghilterra, Arteta avrebbe infatti contattato telefonicamente il giocatore, sul quale c'è anche l'Everton, ma sul quale i bianconeri non hanno ancora deciso se farne davvero a meno così presto.