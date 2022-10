Non te lo aspetti, e invece è lui il protagonista della serata. Adriensegna una doppietta contro il Maccabi Haifa, riaccende le speranze europee dellae fa impazzire i tifosi bianconeri presenti allo Stadium, ma non solo.Decine i commenti dei tifosi bianconeri sui social, in estasi dopo la prestazione del centrocampista francese. Doveva andare al Manchester United; è rimasto e adesso è un idolo.