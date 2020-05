Si è rotto qualcosa. Lo racconta il Corriere Torino, che sottolinea come il futuro di Rabiot adesso potrebbe cambiare, variare, mutare sul serio. Il francese è in contatto costante con l'Everton, ma potrebbe anche entrare nell'affare Pogba (qui i dettagli). Veronique, la madre, sta ascoltando nuove proposte in tal senso. Come racconta il quotidiano, Adrien partirebbe solo per una buona proposta, possibilmente in Premier League: un problema però è rappresentato dall'alto salario che percepisce in bianconero. 7 milioni netti più bonus: una cifra importante. E di questi tempi, difficilmente replicabile altrove.