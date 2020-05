Potrebbe essere già terminata l'avventura di Adrien Rabiot con la Juventus. Il centrocampista francese non è ancora rientrato dalla sua casa in Costa Azzura e al pari di Gonzalo Higuain è l'unico calciatore volato all'estero durante l'emergenza coronavirus a non aver ancora fatto ritorno a Torino. La sua avventura con la Juve potrebbe essere già terminata, in Premier ha diversi estimatori come Everton e Manchester United. Il club di Ancelotti, che l'ha già allenato a Parigi, sarebbe in pole per il suo acquisto nella prossima finestra di mercato.