Adrien Rabiot è stato il peggiore in campo nel pareggio di ieri tra Roma e Juventus: una serata no per il centrocampista francese, che ha causato il rigore del vantaggio giallorosso con un tocco di mano in area prendendosi anche l'ammonizione, facendosi buttare fuori per doppio giallo a 30' dalla fine con la Juve in svantaggio per un intervento in ritardo su Mkhitaryan. Nel post partita Rabiot ha mandato un messaggio dai suoi profili social: "Abbiamo giocato contro un buon avversario, ma stasera la squadra ha lottato bene!! Sfortunato per il cartellino rosso. Non vedo l'ora che arrivi la prossima gara! La strada è ancora lunga".



