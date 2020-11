Tanti complimenti per Adrien Rabiot durante la parentesi per le nazionali: il francese è stato uno dei migliori della Francia e secondo Deschamps la crescita del giocatore passa anche dal percorso alla Juventus. Ma nonostante non stia benissimo fisicamente il ct ha deciso comunque di schierarlo titolare per la gara di stasera contro la Svezia di Kulusevski. La speranza della Juve è che non si faccia male e possa essere a disposizione di Pirlo per la gara col Cagliari.