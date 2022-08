Aumentano i rimpianti, della Juve e dei tifosi bianconeri. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, non è bastato il gradimento al progetto tecnico manifestato dadopo il colloquio con Erik Ten Hag, c'è un piano già definito in casa Rabiot aspettando di poter tornare magari sul mercato dei parametri zero tra qualche mese: la richiesta è stata di 10 milioni netti tra parte fissa (almeno 8,5-9 milioni) e bonus per quattro-cinque anni. Più altri 8-10 milioni tra premio alla firma e commissioni.Come racconta CM, l'intesa tra i club era stata raggiunta su basi per certi versi incredibili: non 15 milioni di sterline (quindi quasi 18 milioni di euro) tutto incluso, ma addirittura 20 milioni più bonus. Tutto sfumato. E proprio sul più bello...