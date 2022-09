Per Allegri è fondamentale, per la Juventus - soprattutto grazie ai 20 milioni che avrebbe fruttato la sua cessione - un po' meno:, non è un mistero, ad agosto era con le valigie pronte. Il Manchester United aveva puntato su di lui e la Juve aveva accettato l'offerta di 20 milioni per il suo cartellino: tutto fatto, se non fosse che il centrocampista francese - o meglio, sua madre Veronique - ha rifiutato la destinazione.Come se nulla fosse, poi, Rabiot è tornato a disposizione di Allegri. E titolare, fino al problema fisico che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. Ma che ne sarà di lui? Il contratto scade nel 2023 e il rinnovo, come riferisce Calciomercato.com, è decisamente lontano. Soprattutto se le pretese restassero quelle attuali: Rabiot attualmente percepisce 7,5 milioni più bonus, cifra che la Juventus non è intenzionata a replicare. Sempre secondo Calciomercato.com, diverse fonti francesi prevedono uno scenario affascinante e clamoroso al contempo: il ritorno al PSG. Ci sarebbe già stato un approccio nei giorni scorsi, che potrebbe avere un seguito.