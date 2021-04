Adrien Rabiot è tutt'altro che incedibile per la Juventus. Il rendimento altalenante del francese sta convincendo la Juve a trovare una nuova sistemazione per lui considerando anche la possibilità di fare una plusvalenza piena visto il suo arrivo a parametro zero dal Psg. La Juve lo valuta circa 20 milioni di euro e secondo quanto riporta Calciomercato.com, oltre al Barcellona sul giocatoe ha messo gli occhi anche il Chelsea.