Adrien Rabiot è uno di quei giocatori rinati nella seconda parte del campionato: il centrocampista arrivato in estate dal Psg per alcuni era utile solo per fare plusvalenza perché preso a parametro zero, ma con il lavoro di Sarri che ha saputo aspettarlo e gestirlo nel migliore dei modi per fargli recuperare la condizione dopo un anno di stop è tornato sui suoi livelli. Oggi è un titolare della Juve, e venerdì affronterà la squadra alla quale ha segnato di più in carriera: 3 reti contro il Lione, solo al Tolosa ha fatto gli stessi gol.